Il cantautore Jovanotti torna in Calabria e il 22 agosto si esibirà alla Calabria Music Arena di Catanzaro, portando il suo nuovo spettacolo live. L’evento segna il suo primo concerto in questa regione con il suo attuale tour e si inserisce in un calendario di date estive. Prima dell’appuntamento sul palco, incontrerà anche gli studenti della città.

Jovanotti è pronto a tornare in Calabria. Il 22 agosto il cantautore di Cortona porterà per la prima volta il suo nuovo viaggio live alla Calabria Music Arena. Giovedì 18 marzo, nell’Auditorium dell’ Università Magna Graecia Lorenzo ha incontrato gli studenti dell’Ateneo per raccontarsi e presentare ufficialmente la tappa a Catanzaro de L’Arca di Lorè – Jova Summer Party. L’artista ha aperto l’incontro con una battuta, proponendo agli studenti una lezione particolare: “oggi un’ora di lezione di festa”. Una data da ricordare per la città: per la prima volta uno degli eventi live più seguiti d’Italia approda nel capoluogo calabrese. A sorpresa... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jovanotti incontra gli studenti a Catanzaro in vista del Jova Summer Party

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