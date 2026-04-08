Meteo prima l’anticipo di estate poi cambia tutto

Nelle ultime settimane, le condizioni meteorologiche hanno subito variazioni significative nella zona di Monza e Brianza. Durante le festività pasquali, le temperature sono salite a livelli tipici dell’estate, come segnalato da fonti meteorologiche. Tuttavia, sono previste rapide modifiche con un nuovo cambio di clima nelle prossime giornate. La situazione si mantiene in evoluzione, con le previsioni che indicano ulteriori variazioni nel tempo.

Nuovi cambiamenti meteorologici in arrivo su Monza e Brianza. Se le festività pasquali hanno portato quasi un anticipo d’estate, come riporta 3bMeteo.com nei prossimi giorni sono attesi cambiamenti climatici. Vediamoli.Oggi, 8 aprile, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tuttoDopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana...

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Meteo: piena Primavera ancora per 48 ore, poi calo termico e qualche temporale. Il punto di Lorenzo TediciIn questi ultimi giorni abbiamo vissuto una specie di anticipo d'Estate, davvero notevole per essere all'inizio di Aprile: abbiamo chiesto a Lorenzo Tedici cosa stia succedendo. Lorenzo, che dati stia ... ilmeteo.it

METEO OGGI ITALIA – SOLE E CLIMA MITE OVUNQUE! NORD Giornata stabile grazie all’alta pressione: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, mari calmi. Temperature: fino a 25-27°C, più fresche su #Genova e #Tri - facebook.com facebook

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle previsioni meteo di lungo termine spiegate eccezionalmente dal coniglio pasquale. x.com