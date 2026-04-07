Quasi estate ma non dura | arriva ribaltone ecco quando cambia tutto

La primavera sta attraversando un periodo di variazioni rapide, con temperature che si sono alzate e abbassate in pochi giorni. A Firenze, le previsioni indicano che un cambiamento climatico inaspettato è previsto nel prossimo futuro, portando con sé un brusco ribaltamento delle condizioni attuali. In questa fase, si registrano giornate caratterizzate da clima mite seguite da improvvisi cali di temperatura, tipici di una stagione dai tratti estremi.

Firenze, 7 aprile 2026 – La quasi estate non durerà a lungo. La primavera lo sappiamo è una stagione dai tratti estremi, capace di condensare in meno di dieci giorni un anticipo di caldo estivo e un colpo di coda invernale. Picnic di primavera Continua il caldo. L'Italia continua a vivere una fase meteorologica caratterizzata dal dominio incontrastato di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, con sole, caldo e temperature alte per il periodo. Questa bolla di alta pressione, che ha già caratterizzato le festività pasquali, non sembra intenzionata a cedere terreno facilmente e continuerà a proteggere la Penisola per gran parte della settimana in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone, ecco quando cambia tutto Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tuttoDopo i 26 gradi di questi giorni, la pressione cede su Milano: gli esperti annunciano il ritorno del maltempo a partire dalla prossima settimana... Leggi anche: Meteo, a Novara e nel Vco è già (quasi) estate: sole e 27°C, ma la prossima settimana cambia tutto Temi più discussi: Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone meteo, ecco dove e da quando; Dal pieno inverno alla quasi estate in 72 ore: sulle Marche un'escursione termica di 18 gradi (ma non dura molto); La quiete (quasi ribelle) di Tagliatore; La sera in cui Angelina Mango ha cantato il ‘Notturno’ del padre. Sole e caldo con picchi estivi, ma non dura: il meteo dei prossimi giorni(Adnkronos) - Quasi estate ma non dura. L'Italia continua a vivere una fase meteorologica caratterizzata dal dominio incontrastato di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, con sole, caldo e ... msn.com Cambio di scenario dal 10 aprile: il caldo quasi estivo sarà spazzato viaDi colpo sembra quasi estate, ma si tratta solo di un assaggio precoce con meteo che presto subirà nuovi capovolgimenti. L'Italia sta vivendo ... meteogiornale.it Meteo, prossimi giorni di “quasi Estate”, poi la nuova svolta: le previsioni del tempo https://qds.it/meteo-previsioni-italia-sud-nord-centro-sicilia-sole-temperature-aria-fredda-caldo/ - facebook.com facebook Quasi una sera d'estate. x.com