Giovedì 14 maggio si svolgerà a Rozzano, presso Cascina Grande, un evento dedicato all’occupazione. Si tratta di un incontro tra persone in cerca di lavoro, aziende locali e servizi di orientamento professionale. Durante la giornata si terranno talk e incontri per facilitare le connessioni tra i partecipanti e le opportunità presenti nel territorio. L’iniziativa mira a creare un momento di confronto tra domanda e offerta di lavoro.

Giovedì 14 maggio si terrà a Rozzano, a Cascina Grande, il Job Day per mettere in contatto chi cerca occupazione con le aziende del territorio e i servizi per il lavoro. L’evento, in programma dalle 9.30 alle 13.00, è promosso da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Rozzano e ha l’obiettivo di favorire l’ occupazione sul territorio grazie alla sinergia tra istituzioni, imprese e agenzie per il lavoro. La giornata si aprirà con il talk “Oltre il Cv: cosa rende un candidato davvero interessante?” con le aziende. Le imprese, dopo una breve presentazione della propria realtà, interverranno sull’argomento, mettendo in evidenza le specificità e le competenze maggiormente richieste e a seguire si terranno gli speed meeting tra candidati e recruiter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Job Day a Rozzano. Talk e opportunità

Notizie correlate

Il 22 aprile Job Day con 25 imprese, oltre 60 profili ricercati e più di 130 opportunitàL’iniziativa è un appuntamento importante per il territorio, capace di mettere in relazione il sistema produttivo locale con chi è alla ricerca di...

Hotel e trasporti. Quinto Job DaySarà a Zogno il prossimo Job Day organizzato dai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo per dare l’opportunità a chi è in cerca di lavoro di...