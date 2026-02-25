hotel e trasporti quinto job day

Il Quinto Job Day si tiene a Zogno a causa della crescente domanda di nuovi impieghi nel settore alberghiero e dei trasporti. L'evento, promosso dai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo, offre ai candidati la possibilità di incontrare direttamente responsabili di aziende locali e partecipare a colloqui immediati. L’appuntamento si svolge giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 13,30, presso la Green House in Via M.

Sarà a Zogno il prossimo Job Day organizzato dai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo per dare l’opportunità a chi è in cerca di lavoro di incontrare direttamente le aziende e sostenere colloqui: l’appuntamento è giovedì 5 marzo dalle ore 9 alle ore 13,30 alla Green House di Zogno (Via M. O. Antonio Locatelli 111). L’appuntamento fa parte delle iniziative previste dal “ Patto territoriale per le competenze e l’occupazione nella filiera del Turismo ”: si tratta infatti del quinto evento di reclutamento che interesserà cittadini e aziende del territorio delle Valli Brembana e Imagna, dedicato questa volta alle opportunità di inserimento lavorativo nei settori alberghiero, ristorativo, trasporto passeggeri, benessere e salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Job day a Como per assumere 30 professionisti
Il 11 dicembre a Como si terrà il Job Day organizzato da Esselunga, un evento di recruiting volto a selezionare 30 professionisti.

Job day Malpensa. In palio 150 posti
Oltre 150 posti di lavoro nel settore aeroportuale sono in palio il 17 febbraio a Malpensa.

