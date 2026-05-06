Jesi pioggia di iniziative sabato per la festa dell' Europa

Sabato a Jesi si svolgeranno diverse iniziative in occasione della Festa dell’Europa, celebrata il 9 maggio. La città ha preparato un calendario di eventi che coinvolgeranno principalmente i giovani, con attività pensate per promuovere la conoscenza e la partecipazione alla vita comunitaria. La settimana prevede incontri, laboratori e momenti di confronto distribuiti in vari luoghi della città. La manifestazione si inserisce nel programma di celebrazioni dedicato all’Unione europea.

Jesi (Ancona), 6 maggio 2026 - Jesi si appresta a vivere un'intensa settimana di celebrazioni in occasione della Festa dell’Europa, proclamata per il 9 maggio, con un programma articolato che mette al centro i giovani e il loro ruolo nella costruzione della cittadinanza comunitaria. Il calendario delle iniziative, inserito nel più ampio progetto Jesi Educa, è stato messo a punto dall'Amministrazione comunale con il prezioso supporto di Europa Direct Regione Marche. Le attività si apriranno nella mattinata di sabato, alle 9:30, all'interno della cornice istituzionale della sala consiliare del Comune. Qui, gli studenti del territorio saranno i protagonisti di una vera e propria simulazione di una seduta del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, pioggia di iniziative sabato per la festa dell'Europa Notizie correlate La Festa dell'Europa celebrata dal Comune con tre iniziative dedicate ai giovaniJESI - Jesi celebra la festa dell’Europa, proclamata per il 9 maggio, con tre iniziative dedicate ai giovani. Festa della Liberazione a Jesi: una settimana di iniziative tra cultura, memoria e intrattenimentoJESI - Il Comune di Jesi celebra la Festa della Liberazione con una settimana di iniziative che combinano cultura, memoria e intrattenimento. Una raccolta di contenuti Si parla di: Antenne, piovono nuovi ricorsi. Vodafone al Tar contro l’ordinanza; Serie B, vincono Mens Sana e Costone. Sconfitta la Virtus. Jesi Più fondi agli impianti sportivi dalla variazione di BilancioManutenzione straordinaria al campo da rugby di via Mazzangrugno, tabellone segnapunti al Palasport, illuminazione allo Stadio Carotti e intervento all'impianto di ventilazione della piscina comunale ... qdmnotizie.it