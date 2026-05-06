Jesi pioggia di iniziative sabato per la festa dell' Europa

Da ilrestodelcarlino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato a Jesi si svolgeranno diverse iniziative in occasione della Festa dell’Europa, celebrata il 9 maggio. La città ha preparato un calendario di eventi che coinvolgeranno principalmente i giovani, con attività pensate per promuovere la conoscenza e la partecipazione alla vita comunitaria. La settimana prevede incontri, laboratori e momenti di confronto distribuiti in vari luoghi della città. La manifestazione si inserisce nel programma di celebrazioni dedicato all’Unione europea.

Jesi (Ancona), 6 maggio 2026 - Jesi si appresta a vivere un'intensa settimana di celebrazioni in occasione della Festa dell’Europa, proclamata per il 9 maggio, con un programma articolato che mette al centro i giovani e il loro ruolo nella costruzione della cittadinanza comunitaria. Il calendario delle iniziative, inserito nel più ampio progetto Jesi Educa, è stato messo a punto dall'Amministrazione comunale con il prezioso supporto di Europa Direct Regione Marche. Le attività si apriranno nella mattinata di sabato, alle 9:30, all'interno della cornice istituzionale della sala consiliare del Comune. Qui, gli studenti del territorio saranno i protagonisti di una vera e propria simulazione di una seduta del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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