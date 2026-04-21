Festa della Liberazione a Jesi | una settimana di iniziative tra cultura memoria e intrattenimento

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesi, il Comune ha organizzato una serie di eventi in occasione della Festa della Liberazione, che si svolgeranno nell’arco di una settimana. Le iniziative spaziano tra momenti culturali, ricordi storici e attività di intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale in diverse occasioni. La manifestazione mira a ricordare eventi storici e a promuovere momenti di aggregazione tra i cittadini.

JESI - Il Comune di Jesi celebra la Festa della Liberazione con una settimana di iniziative che combinano cultura, memoria e intrattenimento. Fino al 29 aprile, sei eventi in sei giorni diversi offrono alla cittadinanza momenti di riflessione sulla storia della Resistenza, attività, spettacoli e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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