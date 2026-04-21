Festa della Liberazione a Jesi | una settimana di iniziative tra cultura memoria e intrattenimento

A Jesi, il Comune ha organizzato una serie di eventi in occasione della Festa della Liberazione, che si svolgeranno nell’arco di una settimana. Le iniziative spaziano tra momenti culturali, ricordi storici e attività di intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale in diverse occasioni. La manifestazione mira a ricordare eventi storici e a promuovere momenti di aggregazione tra i cittadini.

JESI - Il Comune di Jesi celebra la Festa della Liberazione con una settimana di iniziative che combinano cultura, memoria e intrattenimento. Fino al 29 aprile, sei eventi in sei giorni diversi offrono alla cittadinanza momenti di riflessione sulla storia della Resistenza, attività, spettacoli e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Liberazione, Forlì non dimentica: una settimana di memoria tra cerimonie, cultura e partecipazioneIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione Nazionale, l’Amministrazione comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni,... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Festa della Liberazione 2026: eventi gratis nelle 10 città principaliLe principali città italiane trasformano piazze e musei in spazi di memoria collettiva per la Festa della Liberazione 2026, con decine di iniziative gratuite accessibili a tutti. footballnews24.it Festa della Liberazione: le donne dalla Resistenza alla RepubblicaFesta della Liberazione Le donne dalla Resistenza alla Repubblica 25 aprile 2026 Lazzaretto di Verona dalle ore 16 ingresso libero. veronasera.it Festa della Liberazione | Visite tematiche Il 25 aprile 2026, il Memoriale della Shoah propone visite tematiche dedicate alla memoria della Liberazione e a chi, da questa stazione, partì “per ignota destinazione” come oppositore politico. Il percorso invita a riflet facebook