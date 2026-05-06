Durante gli Internazionali d’Italia, il Foro Italico di Roma ha accolto questa mattina la presentazione del documentario “Ho scelto il tennis - Gianni Clerici, cantore della bellezza”. Nel frattempo, a Jesi, si approfondisce la storia del tennis, che avrebbe avuto origine nel XVI secolo, con un particolare interesse per le “balette”, un elemento legato alle prime testimonianze storiche del gioco.

Jesi (Ancona), 6 maggio 2026 - In occasione degli Internazionali d’Italia, il Foro Italico di Roma ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale del docufilm “Ho scelto il tennis - Gianni Clerici, cantore della bellezza”. L'opera, nata da un'idea di Carla Saveri e firmata dalla regia di Francesco Zarzana, è stata proiettata in un luogo dal forte valore simbolico: la sala stampa del Centrale dedicata proprio alla memoria del celebre giornalista e scrittore, raccogliendo unanime consenso tra i presenti. Si tratta della prima tappa istituzionale di rilievo dopo l'anteprima mondiale svoltasi a Milano lo scorso 20 febbraio, in concomitanza con le celebrazioni per le Olimpiadi Milano-Cortina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, il tennis nasce nel ‘500: il mistero delle “balette” conquista il Foro Italic

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