Al Foro Italico, il mondo del tennis si unisce a quello dell’enogastronomia con l’olio laziale protagonista di un evento dedicato. Durante la manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire diverse varietà di olio extravergine provenienti dalla regione, mentre le aziende del settore presentano le loro produzioni. L’iniziativa mira a promuovere l’olio laziale anche sui mercati internazionali attraverso questa vetrina sportiva e culturale.

? Cosa scoprirai Come può l'olio laziale raggiungere i mercati globali tramite il tennis?. Quali varietà di olio troveranno i visitatori nel Fan Village?. Perché la biodiversità del Lazio dipende dalle 42.000 aziende olearie?. Come influenzerà questa unione il business delle imprese locali?.? In Breve Oltre 42.000 aziende agricole gestiscono 83.000 ettari di oliveti nel territorio laziale.. Produzione annua di 20mila tonnellate con 300 frantoi e 20 cultivar autoctone.. Presenza di denominazioni DOP Canino, Tuscia, Sabina, Colline Pontine e IGP Olio di Roma.. L'evento al Fan Village si conclude domenica 17 maggio presso il Foro Italico.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis e gusto: l’oro dell’olio laziale conquista il Foro Italico

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