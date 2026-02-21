Clerici e Jesi | un legame segreto svelato nel nuovo docufilm Balette

Gianni Clerici, noto giornalista e storico del tennis italiano, ha un legame nascosto con Jesi, scoperto nel nuovo docufilm presentato a Milano. Il film rivela dettagli inediti sulla sua infanzia e sulla passione per il tennis nata proprio in questa città. Un'intervista esclusiva mostra immagini rare di Clerici durante una partita giovanile a Jesi. Il documentario mette in luce un aspetto sconosciuto della sua vita, che affonda le radici in un piccolo circolo locale.

Un docufilm dedicato alla figura di Gianni Clerici, celebre giornalista e storico del tennis italiano, ha fatto il suo debutto a Milano, portando alla luce un legame inaspettato con la città di Jesi e la sua storia sportiva. L’evento ha la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo dello sport, sottolineando l’importanza della memoria e del patrimonio culturale legato al tennis. La presentazione del docufilm, intitolato ‘Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza’, ha avuto luogo sabato scorso, in un clima di grande interesse e partecipazione. Tra gli intervenuti, il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, insieme ai presidenti del ‘Club delle balette’, Marco Gilardelli e Carla Saveri, oltre al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti delle istituzioni dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

