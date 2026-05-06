Jesi celebra l’Europa | simulazione parlamentare e nuove stelle nel parco

A Jesi si svolge una simulazione parlamentare dedicata all’Europa, coinvolgendo studenti e giovani attivisti. Durante l’evento vengono premiati con una stella due attivisti che si sono distinti nel parco cittadino. I partecipanti, tra studenti e giovani, avranno l’opportunità di prendere parte a discussioni e decisioni ispirate al funzionamento del Parlamento europeo. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale in tematiche europee attraverso attività pratiche.

? Cosa scoprirai Chi sono i due attivisti che riceveranno una stella nel parco?. Come parteciperanno gli studenti alle decisioni del Parlamento europeo?. Cosa si potrà scoprire scansionando i nuovi totem digitali nel parco?. Quando si terrà l'incontro finale tra studenti ed esperti Erasmus?.? In Breve Sabato ore 16.30 inaugurazione stelle Sofia Corradi e Luciano Bolis nel parco via Grecia.. Giovedì 14 maggio incontro Erasmus in città presso il Palazzo dei Convegni.. Parco David Sassoli riqualificato con nuovi sistemi di illuminazione e totem tecnologici QR.. Progetto Jesi Educa collabora con Europa Direct Regione Marche per coinvolgere gli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi celebra l’Europa: simulazione parlamentare e nuove stelle nel parco Notizie correlate Jesi, sventlata la banda B4L: inseguimenti e arresti nel parco? Cosa sapere Carabinieri arrestano tre giovani della banda B4L dopo inseguimenti nel parco di Jesi. Cuneo celebra il mito: 23 icone delle 125 cc sfilano nel parcoIl parco Amilcare Merlo a Cuneo ospita questo sabato 18 e domenica 19 aprile una mostra che celebra ventitré modelli originali di motociclette da 125... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Maddalena Crippa l'8 giugno a Jesi il premio intitolato a Valeria Moriconi; Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuite / Video. Jesi, pioggia di iniziative sabato per la festa dell'EuropaPrevisti eventi anche all'aperto al parco David Sassoli di via Grecia, grazie alla consulta delle Nuove Generazioni ... msn.com Jesi guarda all’Europa, l’assessore a Graz per uno scambio targato UeJesi continua a guardare all’Europa per disegnare la città del futuro. In un’ottica di respiro internazionale, l’assessora Valeria Melappioni, insieme ai tecnici comunali, si è recata a Graz, in ... ilrestodelcarlino.it A Maddalena Crippa l'8 giugno a Jesi il premio intitolato a Valeria Moriconi. Nel ricordo dell'attrice jesina, si celebra il magistero delle donne nell'arte teatrale #ANSA - facebook.com facebook A Maddalena Crippa l'8 giugno a Jesi il premio intitolato a Valeria Moriconi. Nel ricordo dell'attrice jesina, si celebra il magistero delle donne nell'arte teatrale #ANSA x.com