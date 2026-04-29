Jesi sventlata la banda B4L | inseguimenti e arresti nel parco

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno arrestato tre giovani ritenuti membri della banda B4L dopo una serie di inseguimenti nel parco di Jesi. Durante le operazioni, sono stati effettuati controlli e perquisizioni, che hanno portato all'arresto dei sospettati. Le forze dell'ordine hanno riferito di aver agito in risposta a segnalazioni e di aver condotto le operazioni senza incidenti. I dettagli sull’indagine e le accuse sono ancora in fase di definizione.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano tre giovani della banda B4L dopo inseguimenti nel parco di Jesi.. Tribunale di Ancona dispone i domiciliari per i membri del gruppo di San Giuseppe.. I carabinieri di Jesi hanno messo fine alle attività della banda B4L, identificando nei tre giovani del Campo Boario i responsabili delle tensioni nel quartiere San Giuseppe, portandoli ieri pomeriggio ai domiciliari dopo una serie di inseguimenti e scoperte di stupefacenti. Il controllo è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, quando le forze dell’ordine, operanti con un monitoraggio costante e discreto, hanno sorpreso il ventenne del gruppo mentre completava uno scambio di denaro proprio all’interno dei giardini pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, sventlata la banda B4L: inseguimenti e arresti nel parco Notizie correlate Bancomat esplosi: sventlata la banda della ‘marmotta’ tra Foggia e PiemonteLe forze dell’ordine hanno colpito duramente un network criminale che collegava le province di Foggia, Torino e Vercelli attraverso una serie di... Bancomat sradicati e inseguimenti nella notte: così finisce la corsa della banda | VIDEOColpi tra Bologna, Budrio e Casalecchio: un arresto in carcere, due domiciliari e un obbligo di dimora per furti e tentati assalti agli sportelli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Assalti esplosivi a undici bancomat nelle Marche: patteggia la banda della marmottaJESI Puniti i componenti della banda dei bancomat. Quelli che piazzavano gli esplosivi, con la tecnica della marmotta, negli Atm e disseminavano chiodi a 3 punte sull’asfalto per non essere inseguiti ... corriereadriatico.it Jesi, in trappola la banda dei tombaroli: rubavano i denti d’oro dei defuntiJESI Via i denti d’oro e le protesi dentarie dai defunti. Macabri furti per far soldi su soldi, rivendendo la refurtiva sempre a uno stesso Compro Oro. L’azione predatoria andata in scena nei cimiteri ... corriereadriatico.it