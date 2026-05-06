Jefic 22 mld di nuovi impegni nel 2025 Cdp da Roma il rilancio della finanza Ue per lo sviluppo

Oggi a Roma si è tenuto l’High Level Meeting di JEFIC presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti. L’obiettivo principale è stato discutere di un piano che prevede 22 miliardi di euro di nuovi impegni finanziari nel 2025. Durante l'incontro si sono affrontate anche le strategie di rilancio della finanza europea per sostenere lo sviluppo economico. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni e organizzazioni del settore.

Si è svolto oggi a Roma, presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti, l’High Level Meeting di JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation), il network che riunisce cinque istituzioni finanziarie bilaterali europee per lo sviluppo: Aecid (Spagna), Afd (Francia), Bgk (Polonia), CdP (Italia) e KfW (Germania), attive nel sostegno al settore pubblico nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti. Nel corso dell’evento è stato presentato l’Annual Report 2025 di JEFIC, che registra 22 miliardi di euro di nuovi impegni in 160 Paesi, con una crescita del 22% rispetto al 2024. Di questi, 19 miliardi di euro sono stati destinati alle priorità del Global Gateway dell’Unione europea, con un incremento annuo superiore al 14%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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