Cdp Regioni e finanziarie | tra il 2022 e il 2025 investiti 2,6 mld per lo sviluppo dei territori

Tra il 2022 e il 2025, Cdp, le Regioni e le finanziarie regionali hanno impegnato oltre 2,6 miliardi di euro in iniziative di sviluppo territoriale. La collaborazione tra queste entità si rafforza con un volume di investimenti che copre tutto il periodo, puntando a sostenere i progetti locali e le strategie di crescita delle aree coinvolte. La cifra rappresenta un impegno concreto nel quadriennio considerato.

Si consolida la collaborazione tra Cdp, Regioni e finanziarie regionali, con un volume di iniziative che supera i 2,6 miliardi di euro nel quadriennio 2022-2025. È quanto emerso nel corso di “Oggi, per l’Italia del futuro: quarto Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, promosso da Cassa Depositi e Prestiti, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anfir. All’appuntamento, ospitato nella sede romana di Cdp, hanno preso parte oltre 130 rappresentanti delle istituzioni e del sistema finanziario locale. In apertura sono intervenuti Giovanni Gorno Tempini, Dario Scannapieco, Massimiliano Fedriga e Michele Vietti. Al centro dell’incontro la definizione di nuove forme di partnership per sostenere investimenti strategici e rafforzare il tessuto imprenditoriale dei territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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