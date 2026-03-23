Così la campagna per il Sì al referendum ha seguito il percorso di una televendita pubblicitaria

di Francesca Carone La campagna referendaria ha prodotto una prevaricazione ideologica nella sua esegesi distonica, inflazionando i valori della democrazia e del pluralismo. Il dibattito, soprattutto nella compagine del Sì, ha subìto slanci impattanti, a tratti fuorvianti, adattati al contesto politico della propaganda e personalizzati all’occorrenza, polarizzando idee e posizioni senza un barlume di mediazione o sfumature intermedie. Per capire l’impatto della campagna referendaria sull’opinione pubblica bisogna partire dalla sua genesi. La riforma scritta dal Ministro Nordio è venuta alla luce nell’alveo di un dibattito unilaterale, seguendo un asfittico percorso burocratico, svuotato e privo di un dialogo costruttivo primordiale tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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