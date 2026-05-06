Jaish ricostruisce dopo Sindoor Nuove basi terroristiche in Pakistan

A quasi un anno dall’Operazione Sindoor, le immagini satellitari indicano che il gruppo Jaish-e-Mohammad continua a rafforzare le proprie strutture in Pakistan, senza mostrare segni di indebolimento. Le nuove basi terroristiche sono visibili in diverse aree, suggerendo un tentativo di ricostruzione e rafforzamento dopo le operazioni militari condotte in passato. Nessun cambiamento nelle attività del gruppo è stato segnalato fino a questo momento.

A quasi un anno dall’Operazione Sindoor, le immagini satellitari mostrano che Jaish-e-Mohammad non sta arretrando. Al contrario, il gruppo jihadista pakistano starebbe ricostruendo alcune delle proprie infrastrutture più simboliche e operative, inclusa la sede di Bahawalpur colpita dai raid indiani del maggio 2025. Un dato che riapre interrogativi non solo sull’efficacia di lungo periodo della pressione internazionale sul Pakistan, ma anche sulla reale volontà di Islamabad di smantellare l’ecosistema jihadista che continua a operare sul proprio territorio. Le immagini, analizzate in esclusiva da India Today e basate su dati della società...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Jaish ricostruisce dopo Sindoor. Nuove basi terroristiche in Pakistan Notizie correlate Pakistan: nuove coperture in PVC per bloccare i droni nemici? Cosa scoprirai Come fa un semplice telo in PVC a ingannare i sensori termici? Quali tecnologie specifiche rendono queste coperture invisibili ai... Pakistan all’attacco, nuove bombe sull’Afghanistan in risposta agli attentati del TtpIl Pakistan ha bombardato l’Afghanistan nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in risposta all’attentato di Bajaur, avvenuro il 16 febbraio scorso...