In Pakistan sono state introdotte nuove coperture in PVC progettate per bloccare i droni nemici. Questi teli sfruttano particolari trattamenti e composizioni che permettono di confondere i sensori termici dei droni ISR. La tecnologia impiegata rende le coperture invisibili agli strumenti di rilevamento a infrarossi, creando un ostacolo efficace contro gli attacchi aerei non convenzionali.

? Cosa scoprirai Come fa un semplice telo in PVC a ingannare i sensori termici?. Quali tecnologie specifiche rendono queste coperture invisibili ai droni ISR?. Perché questa innovazione pakistana sta attirando l'attenzione dei partner internazionali?. In che modo queste strutture modulari cambiano la sopravvivenza sul campo?.? In Breve H. Nizam Din & Sons utilizza saldatura ad alta frequenza per i tessuti.. Presentazione ufficiale del sistema prevista al Techtextil 2026 in Germania.. Materiali resistenti al fuoco proteggono nodi critici e centri di comando.. Tecnologia mira a schermare radiazioni infrarosse e tracce radar.. Il Pakistan testa nuove coperture in PVC per neutralizzare i droni nemici attraverso il blocco delle radiazioni infrarosse durante le operazioni sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pakistan: nuove coperture in PVC per bloccare i droni nemici

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