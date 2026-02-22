Pakistan all’attacco nuove bombe sull’Afghanistan in risposta agli attentati del Ttp

Il Pakistan ha lanciato nuovi raid aerei sull’Afghanistan tra il 21 e il 22 febbraio, reagendo all’attacco terroristico a Bajaur del 16 febbraio. Le operazioni mirano a colpire basi militari sospettate di ospitare i responsabili dell’attentato e aumentano le tensioni tra i due paesi. Le forze pakistane hanno dichiarato di voler neutralizzare le minacce provenienti dalla regione del Khyber Pakhtunkhwa. La situazione rimane molto tesa lungo il confine.

Il Pakistan ha bombardato l' Afghanistan nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in risposta all'attentato di Bajaur, avvenuro il 16 febbraio scorso nella regione dl Khyber Pakthunkhwa, al confine tra i due Paesi. Islamabad ha preso di mira le formazioni del movimento Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp) che ha rivendicato l'attentato, in cui sono morti 11 membri delle forze di sicurezza pakistane e un bambino, bombardando i loro santuari nel Paese governato dai Talebani. Negli attacchi, avvenuti nelle regioni montuose dell'Hindu Kush che separano i due Paesi, sono morte almeno 20 persone e il ministero della Difesa di Kabul accusa il Pakistan di aver colpito diverse aree abitate da civili.