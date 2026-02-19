Appiccò otto roghi in una notte a Follonica condannata una ragazza a due anni e 4 mesi di di carcere
Una ragazza di Follonica ha incendiato otto auto e cassonetti in una sola notte, provocando danni ingenti nel centro cittadino e vicino al centro commerciale 167 Ovest. La donna, che si è confessata, ha agito tra le 23 e le 4 del mattino, secondo le indagini. La polizia ha trovato tracce di benzina nei veicoli e testimoni hanno riconosciuto i suoi movimenti sospetti. La giovane è stata condannata a due anni e quattro mesi di carcere per aver provocato un’ondata di incendi in poche ore.
Era accusata di avere appiccato otto incendi nel giro di poche ore, tra il centro cittadino e l’area del centro commerciale 167 Ovest a Follonica. Ieri la sentenza: il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Grosseto, Giuseppe Coniglio, al termine della discussione del rito abbreviato, ha condannato una ventenne, residente a Follonica, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per incendio e tentato incendio, con recidiva infra-quinquennale, come riporta La Nazione. E il giudice le ha negato, visti i precedenti, la sospensione della pena spendendola in galera. La vicenda. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 luglio 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
