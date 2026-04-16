Rapina a Villa Gallizioli | due responsabili patteggiano 4 anni e 2 mesi di carcere

Due uomini coinvolti in una rapina a Villa Gallizioli hanno scelto di patteggiare la condanna. Uno ha ricevuto una pena di quattro anni e due mesi di carcere, mentre l’altro dovrà scontare una pena inferiore. Sono stati condannati anche al pagamento di una multa di 1.200 euro e a risarcire danni per 15 euro, dopo aver sottratto un orologio e alcuni vestiti.

Quattro anni e due mesi di reclusione, una multa di 1.200 euro per il furto di un orologio e alcuni vestiti e un risarcimento danni pari a 15.000 euro al proprietario dell’appartamento colpito. È questa la condanna patteggiata da due dei tre uomini ritenuti responsabili della rapina avvenuta.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Rapina da 43mila euro a pensionata. In carcere uno dei due responsabiliÈ stato arrestato l’autore della violenta rapina da oltre 40mila euro messa a segno nell’ottobre scorso in centro a Cremona. Deve scontare 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina: arrestatoNella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina alla villa di Eugenio Gallizioli, gravi indizi inchiodano il capo della banda; Rapina all’imprenditore Gallizioli: due della banda patteggiano una pena di quattro anni; Rapina alla villa di Eugenio Gallizioli, gravi indizi inchiodano il capo della banda; Rapina Gallizioli: in due patteggiano a quattro anni. Rapina a villa Gallizioli, 3 arresti: i banditi sequestrarono per 4 ore l'imprenditore puntandogli un coltello alla gola. Uno era in vacanza sul Garda con la famigliaTRENTO - Rintracciati i presunti responsabili della rapina compiuta lo scorso 8 ottobre nella villa dell'imprenditore Eugenio Gallizioli. Sono 3 le persone arrestate dai carabinieri del Nucleo ... ilgazzettino.it Rapina da 300 mila euro all’imprenditore Gallizioli: arrestati i presunti autoriI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento hanno arrestato tre persone ritenute responsabili della rapina in abitazione avvenuta l’8 ottobre ai danni dell’imprenditore ... rainews.it Rapina alla villa di Gallizioli, gravi indizi inchiodano il capo della banda. L'imprenditore (nella foto) si è costituito parte civile con richiesta di danni materiali e morali per complessivi 400mila euro. - facebook.com facebook