Ivano Cauli ad e de Matteis presidente Pitti Uomo tra new entry e conferme

Pitti Uomo ha annunciato il nuovo assetto dirigenziale: Ivano Cauli è stato nominato amministratore delegato, mentre Antonio de Matteis è stato confermato presidente. Raffaello Napoleone ha ricevuto la delega alle relazioni internazionali e istituzionali. La manifestazione mantiene alcune conferme tra i membri del management e introduce nuove figure nel team di leadership.

Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo Domenico Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio Ivano Cauli è il nuovo amministratore delegato di Pitti Uomo. Per la presidenza confermato Antonio de Matteis mentre Raffaello Napoleone ottiene la delega alle relazioni internazionali e istituzionali. Queste nomine vanno nella direzione di dare all’evento una spinta per un posizionamento internazionale ancora più solido. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Piantedosi, il legale: “Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Padel, fine settimana al cardiopalma tra conferme e new entry nella Coppa dei club UmbriaSi ritorna dalle vacanze di pasquali più carichi che mai, con dei match davvero sorprendenti dove ogni squadra ha dato il possibile per continuare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pitti Immagine, Ivano Cauli è il nuovo amministratore delegato; Pitti Immagine, cambio al vertice. Ivano Cauli al posto di Napoleone: Mi piace la trasgressione misurata; Cauli:Pitti è una squadra di talenti che porta nel mondo idee e qualità; Pitti Immagine, Ivano Cauli is the new CEO. Pitti Immagine, Ivano Cauli è il nuovo amministratore delegatoLa nomina dell’imprenditore del digitale segna un ricambio generazionale dopo i 37 anni di guida di Raffaello Napoleone. Confermato alla presidenza Antonio De Matteis, ad Kiton ... ilsole24ore.com Pitti Immagine, cambio al vertice. Ivano Cauli al posto di Napoleone: Mi piace la trasgressione misurataIl nuovo amministratore delegato pronto alla sfida: Filati va rafforzato, il Bimbo la partita più difficile. E il tema della moda maschile sarà la piscina come luogo estivo di incontro, relazione, le ... lanazione.it Pitti Bimbo: nuovo format e 100 brand per l’edizione 103 del kidswear a Firenze https://www.firenzepost.it/2026/04/29/pitti-bimbo-nuovo-format-e-100-brand-per-ledizione-103-del-kidswear-a-firenze/ Cronaca, Economia, Top News, ivano cauli, pitti bimbo 103 - facebook.com facebook