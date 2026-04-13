Padel fine settimana al cardiopalma tra conferme e new entry nella Coppa dei club Umbria

Il fine settimana di padel in Umbria ha visto confronti intensi tra le squadre in corsa per la Coppa dei club, con alcune formazioni che hanno confermato la loro forza e altre che si sono presentate come nuove minacce. I match, disputati dopo le vacanze di Pasqua, hanno mantenuto alta l’attenzione degli appassionati, portando le squadre a lottare con determinazione per ottenere un posto nelle finali previste per il 24 maggio a Spello.