Padel fine settimana al cardiopalma tra conferme e new entry nella Coppa dei club Umbria
Il fine settimana di padel in Umbria ha visto confronti intensi tra le squadre in corsa per la Coppa dei club, con alcune formazioni che hanno confermato la loro forza e altre che si sono presentate come nuove minacce. I match, disputati dopo le vacanze di Pasqua, hanno mantenuto alta l’attenzione degli appassionati, portando le squadre a lottare con determinazione per ottenere un posto nelle finali previste per il 24 maggio a Spello.
Si ritorna dalle vacanze di pasquali più carichi che mai, con dei match davvero sorprendenti dove ogni squadra ha dato il possibile per continuare l’avventura in direzione finali 2026 della Coppa dei club Umbria di padel, che si disputeranno il 24 maggio a Spello presso il Mapepa Sport & Friends.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Padel, la Coppa dei Club Umbria: via alla corsa per le finali regionali e nazionaliSuperano i preturni di Gold cup Bartoccini Grata Loca Blu, Arena Padel Fastweb, Olimpus F.
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