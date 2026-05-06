Ivana Mrazova in dolce attesa | chi è il compagno?

Secondo quanto riportato da alcune fonti, Ivana Mrazova sarebbe in attesa di un bambino. La notizia è stata diffusa da una nota influencer che ha condiviso l’indiscrezione sui social media. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul possibile compagno o sulla data presunta del parto. La modella non ha ancora commentato pubblicamente la notizia.

Secondo le recenti indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in dolce attesa. A rivelare lo scoop è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una soffiata da un utente anonimo. La vera domanda è: chi è il padre del bebè? La trentatreenne è da tempo fidanzata con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Sul suo conto si sa molto poco. Ciò che è certo è che un noto imprenditore, di origini americane, residente a Los Angeles. Non a caso, da quando i due sono fidanzati, la modella ceca si è trasferita lì. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! L’inizio della loro relazione risale a due anni fa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Cicogna in arrivo al Grande Fratello La gieffina rompe il silenzio sulla gravidanza

Notizie correlate

“Ivana Mrazova è incinta”: l’indiscrezione sull’ex del GF Vip e chi è il compagno attualeSecondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del primo figlio.

Chi è il nuovo e misterioso fidanzato americano di Ivana Mrazova Ivana Mrazova nasce il 1° luglio 1992 a Vimperk, nella regione della Boemia Meridionale della Repubblica Ceca.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova è incinta? Il gossip, ecco chi è il Compagno; Ivana Mrazova incinta del primo figlio? Nuova vita dopo la fine con Luca Onestini; Ivana Mrazova è incinta, chi è il compagno e la storia archiviata con Luca Onestini; È incinta, l’indiscrezione sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ivana Mrazova è incinta, chi è il compagno e la storia archiviata con Luca OnestiniIvana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, sarebbe incinta: aspetterebbe un bebè dal nuovo compagno americano ... gossipetv.com

Ivana Mrazova incinta? tutte le indiscrezioni sul partner americano e il ricordo di Luca OnestiniSecondo un'indiscrezione, Ivana Mrazova sarebbe in dolce attesa: emergono particolari sul compagno imprenditore e sul percorso che ha portato la modella dalla tv italiana alla California ... notizie.it

«Sono stata lasciata con un messaggio dopo anni insieme». Così Luca Onestini aveva raccontato la fine della sua storia con Ivana Mrazova, relazione nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip nel 2017 e durata quattro anni. I due sembravano inse - facebook.com facebook

"Ivana P Mantegazza" - Results on X | Live Posts & Updates x.com