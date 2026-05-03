Ivana Mrazova è incinta | l'indiscrezione sull'ex del GF Vip e chi è il compagno attuale

Secondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del suo primo figlio. Da circa due anni, l'ex concorrente del GF Vip vive una relazione con un imprenditore a Los Angeles. In passato, ha partecipato al reality e ha avuto una relazione con Luca Onestini. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla gravidanza o all’identità del compagno attuale.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del primo figlio. Da due anni vive una storia d'amore lontano dai riflettori con un imprenditore a Los Angeles: in passato, l'esperienza al GF e la storia con Luca Onestini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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