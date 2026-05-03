Ivana Mrazova è incinta | l'indiscrezione sull'ex del GF Vip e chi è il compagno attuale

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del suo primo figlio. Da circa due anni, l'ex concorrente del GF Vip vive una relazione con un imprenditore a Los Angeles. In passato, ha partecipato al reality e ha avuto una relazione con Luca Onestini. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla gravidanza o all’identità del compagno attuale.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del primo figlio. Da due anni vive una storia d'amore lontano dai riflettori con un imprenditore a Los Angeles: in passato, l'esperienza al GF e la storia con Luca Onestini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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