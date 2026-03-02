Chi è il nuovo e misterioso fidanzato americano di Ivana Mrazova 

Ivana Mrazova, modella nata il 1° luglio 1992 a Vimperk, nella regione della Boemia Meridionale, ha recentemente fatto conoscere il suo nuovo fidanzato americano. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue la sua carriera e la sua vita privata. La modella è diventata oggetto di interesse pubblico dopo aver condiviso alcuni scatti sui social media con il suo nuovo compagno.

Ivana Mrazova nasce il 1° luglio 1992 a Vimperk, nella regione della Boemia Meridionale della Repubblica Ceca. Il padre, scomparso prematuramente nel 2021, era un ingegnere, mentre la madre è un’ex attrice teatrale, inoltre ha anche una sorellastra di nome Teresa. A soli 14 anni, Ivana vince un concorso di bellezza che la porta a lasciare il suo paese per trasferirsi in Italia, nello specifico a Milano, per intraprendere la carriera da modella seguita dall’agenzia 2morrow Model. Per un po’ di tempo la Mrazova partecipa a note sfilate per l’haute couture italiana ed europea, diventando anche testimonial di brand molto noti come Boccadamo Jewels, Lormar, Cotton Club e Katia G. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

