Allenamento Juve, il mister concede ben 4 giorni di riposo all’intero gruppo rimasto per staccare la spina e ricaricare le energie fisiche. La Juventus stacca temporaneamente la spina dopo il faticoso pareggio per 1-1 ottenuto contro il Sassuolo. Luciano Spalletti ha valutato la situazione generale e ha scelto di concedere 4 giorni di riposo ai giocatori non convocati dalle nazionali. Questa decisione tattica mira a far recuperare preziose energie mentali e fisiche a chi ha speso moltissimo sul campo nelle scorse settimane. Sfruttando la provvidenziale pausa delle nazionali, l’allenatore ha compreso la vitale necessità di allentare le pressioni accumulate durante gli ultimi intensi impegni per ritrovare l’indispensabile lucidità necessaria per vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri staccano la spina per ricaricare energie mentali e fisiche: quando si tornerà in campo

Articoli correlati

Leggi anche: Assurdo in Germania! Due tifosi invadono il campo e... staccano la spina al Var

Allenamento Monaco pre Juve: monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions, le ultimissime verso la sfida con i bianconeri – VIDEOOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

Contenuti utili per approfondire Allenamento Juve

Temi più discussi: Giovedì in campo verso il Sassuolo Video; Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo; Juventus, allenamento terminato: le ultime su Thuram e Vlahovic; Spalletti ha un'arma segreta: il pressing. Ma la Juve non riesce a trasformarlo il gol: i motivi.

McKennie cameraman prima dell’allenamento della Juventus: il videoWeston McKennie è spesso protagonista dei video postati dalla Juventus prima degli allenamenti della squadra. Oggi, l'americano aveva in mano una telecamerina con la quale filmava i ... tuttojuve.com

Allenamento mattutino per la Juve. Vlahovic in gruppo14:24 - VLAHOVIC IN GRUPPO - Questa mattina, Dusan Vlahovic ha lavorato regolarmente in gruppo. Il bomber serbo dopo aver lavorato già domenica con i compagni anche oggi ha ... tuttojuve.com

Danilo si presenta ancora con questo fisico incredibile a ogni allenamento Siamo sicuri abbia fatto bene la Juve a lasciarlo partire per far giocare Kelly facebook