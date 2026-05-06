ITS Academy Valditara | Occupati sopra l’80% ora serve continuità nei finanziamenti

Durante un Question Time alla Camera, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato dell'ITS Academy, affermando che l'occupazione supera l'80%. Ha sottolineato che ora è necessario mantenere la continuità nei finanziamenti destinati a questo settore. La discussione ha riguardato l'andamento delle politiche di formazione e i fondi pubblici dedicati alle istituzioni coinvolte.

Question Time alla Camera con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere risponde a un’interrogazione parlamentare presentata da Noi Moderati sulle iniziative per promuovere la sostenibilità finanziaria del sistema Its academy nel medio-lungo termine. L’occasione è servita per fare il punto su numeri, risorse e prospettive di una rete che il governo considera strategica. “Gli ITS Academy sono diventati un laboratorio di innovazione didattica particolarmente importante”, ha esordito il titolare del dicastero di Viale Trastevere. A sostegno della tesi, alcuni dati. La rete vede una prevalenza di collaborazioni con imprese e associazioni di categoria: coprono insieme il 52,1% del partenariato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pareggio prezioso per l’Avellino, Sala: "Ora serve continuità"REGGIO EMILIA – Al termine del pareggio esterno per 1-1 contro la Reggiana, Marco Sala, difensore dell’Avellino, ha analizzato la prestazione della... Leggi anche: Zoff avvisa la Juventus: “Oltre l’orgoglio, ora serve continuità” Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Balzo Its Academy: gli studenti passano da 11mila a 41mila; Its Academy, occupazione all'84% e iscrizioni in aumento. Its Academy, occupazione all'84% e iscrizioni in aumentoGli Its Academy registrano un tasso di occupazione dell'84% a un anno dal diploma, con un crescente numero di iscritti e percorsi formativi, confermando il successo del modello professionalizzante ... italiaoggi.it ITS Academy, firmato il decreto per ulteriori 136 milioni su orientamento e formazione. Valditara: Rafforziamo filiera strategica per giovani e sistema produttivoAmmontano a oltre 136 milioni le risorse che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha destinato per rafforzare la riforma della filiera tecnologico-professionale, promuovendo ... iltempo.it #futsalmercato, la Lazio Sud Academy prosegue con gli annunci: confermato Famiglini #SerieC1Futsal #SerieBFutsal - facebook.com facebook Sold out la cena per San Patrignano alla Dallara Academy x.com