A poche ore dal calcio d’inizio del posticipo tra Roma e Juventus, si respira ancora l’eco dell’eliminazione dalla Champions League, che ha lasciato un segno nell’ambiente bianconero. Zoff ha parlato, sottolineando la necessità di andare oltre l’orgoglio e puntare sulla continuità per affrontare le prossime sfide. La squadra si prepara a scendere in campo con questa consapevolezza.

L'ex leggenda bianconera analizza il momento di Di Gregorio e l'assenza di Locatelli in vista del big match contro la Roma. A poche ore dal calcio d'inizio del posticipo tra Roma e Juventus, l'eco dell'eliminazione dalla Champions League continua a condizionare l'ambiente bianconero. In un'intervista rilasciata nella mattinata di oggi ai taccuini di Tuttosport, il leggendario Dino Zoff, reduce dai festeggiamenti per i suoi 84 anni, ha analizzato la congiuntura critica del club torinese, offrendo una prospettiva esperta sulla gestione psicologica dei singoli e del collettivo.

© Stilejuventus.com - Zoff avvisa la Juventus: “Oltre l’orgoglio, ora serve continuità”

