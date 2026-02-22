Pareggio prezioso per l’Avellino Sala | Ora serve continuità

Marco Sala ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Reggiana, attribuendo il risultato alla buona prestazione della difesa. La squadra ha mostrato solidità e ha mantenuto il ritmo nel secondo tempo, nonostante le difficoltà incontrate. Sala ha sottolineato l’importanza di mantenere questa continuità per rafforzare la posizione in classifica. L’Avellino cerca ora di migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

REGGIO EMILIA – Al termine del pareggio esterno per 1-1 contro la Reggiana, Marco Sala, difensore dell’Avellino, ha analizzato la prestazione della sua squadra. "È stato un punto importante, anche se dispiace non aver portato a casa la vittoria – ha dichiarato Sala. Ripartiamo da qui. Nei primi minuti, complice anche un cambio di strategia, non eravamo al meglio. Abbiamo subito il gol in quel frangente, ma sono contento della reazione della squadra. Non era facile rientrare in partita, ma adesso dobbiamo concentrarci per dare continuità al nostro cammino, soprattutto nelle prossime gare in casa". 🔗 Leggi su Today.it

