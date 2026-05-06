Lunedì sera si svolgerà la partita tra Napoli e Bologna, valida per la 36ª giornata di campionato. Per il team ospite, ci sono aggiornamenti positivi riguardo al recupero di tre giocatori infortunati, che potrebbero essere disponibili per la sfida. La squadra di casa si presenta con alcune assenze, mentre il Bologna si avvicina con più elementi a disposizione. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

Lunedì sera si giocherà Napoli-Bologna, per la 36esima giornata di campionato. Per i rossoblù arrivano notizie di recupero in merito agli infortunati. Vincenzo Italiano potrà, infatti, contare su tre titolari nel match al Maradona valido, soprattutto per gli azzurri, per la qualificazione in Champions. Gli infortunati del Bologna di Italiano, chi recupera. Stamani sono tornati ad allenarsi in gruppo Dallinga, Joao Mario e Skorupski, convocabili da Italiano per la gara. Hanno svolto ancora lavoro a parte, invece, Casale e Cambiaghi, che restano in dubbio. Nel Napoli potrebbe tornare Vergara. Per quanto riguarda gli azzurri, tornerà quasi sicuramente in campo Giovanni Di Lorenzo, in panchina nel match contro il Como.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano sorride, recupera tre titolari per Napoli-Bologna

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