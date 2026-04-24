Bologna i convocati per la Roma | Italiano recupera una pedina importante contro i giallorossi! La lista ufficiale
Il Bologna ha reso nota la lista dei convocati per la prossima partita contro la Roma. L’allenatore ha recuperato un giocatore chiave che potrà essere impiegato in questa sfida. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio, ma la presenza di questo elemento rappresenta un’opportunità importante per la squadra. L’incontro si avvicina e i tifosi attendono con fiducia l’andamento della partita.
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