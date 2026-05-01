Italia-Grecia oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi inizia la Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile 2026, con la prima partita del torneo che si svolge a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La nazionale italiana debutta nel Gruppo B alle ore 20. La manifestazione si svolge nel mese di maggio e prevede diverse partite trasmesse in diretta. La competizione coinvolge diverse nazioni e si svolge su più giorni, con il programma disponibile su varie piattaforme di streaming e in televisione.

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’ Italia farà il proprio esordio nel Gruppo B alle ore 20.15 nel match in cui il Setterosa sarà opposto alla Grecia. Per quanto concerne il programma della prima giornata, nello stesso girone delle azzurre si sfideranno dalle ore 18.30 Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A si affronteranno Stati Uniti ed Ungheria dalle ore 14.00 e Giappone e Spagna dalle ore 15.45. Per Italia-Grecia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

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direzione. Soprattutto l'Italia, con Spagna, Grecia, etc, dovrebbe rinsaldare fortemente i rapporti con i Paesi nord-africani del Mediterraneo e il giovane continente a sud, dato che il nostro futuro è inevitabilmente legato allo sviluppo/sicurezza di questa area del x.com