Italia-Australia oggi World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi a Rotterdam si disputa una partita della Division 1 della World Cup femminile di pallanuoto 2026, con in campo l’Italia nel secondo turno del Gruppo B. La gara inizia alle ore 20 e verrà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La competizione si svolge nei Paesi Bassi e coinvolge diverse squadre internazionali in questa fase del torneo.

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia, nel secondo match del Gruppo B, alle ore 20.15, affronterà l’Australia, già qualificata alle Finals in quanto Paese ospitante. LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brilla Lando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi. OA - Testata giornalistica N.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia farà il proprio esordio... Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia superata dall’Australia in semifinale. Ora la sfida per il bronzo - FISG; Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1. Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile proseguirà oggi, sabato 2 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia, nel secondo match del ... oasport.it LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming - x.com