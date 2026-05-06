Italia-USA oggi in tv World Cup pallanuoto femminile 2026 | orario programma streaming
Oggi in TV si gioca Italia contro gli Stati Uniti nella World Cup di pallanuoto femminile 2026. La partita rappresenta la conclusione di un percorso importante per il movimento femminile italiano nel settore. Al di là del risultato finale e della posizione in classifica, l'incontro segna un momento di ripartenza per le sportive italiane. La programmazione prevede orario e streaming da verificare.
Si chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ripartenza per tutto il movimento femminile italiano. Nell’ultima giornata della seconda fase di Division I di World Cup l’Italia affronta a Rotterdam, fischio di inizio previsto alle 20:15, gli Stati Uniti. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 20.15 Le azzurre vogliono chiudere una manifestazione dall’andamento complessivamente positivo che potrebbe gettare le basi per il ritorno ai massimi livelli con una prestazione che consenta loro di dimenticare la pessima prova offerta ieri contro l’Olanda: una giornata negativa può capitare in una competizione in cui si gioca a ritmo incalzante.🔗 Leggi su Oasport.it
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Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo. It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK. Talks to follow even before World Cup. youtu.be/r x.com