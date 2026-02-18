Manzoni ai tempi dei social | al Teatro Gioia va in scena I promessi non sposi

Una storia d’amore. Molti equivoci e un cellulare di troppo. Liberamente, molto liberamente, ispirato ad Alessandro Manzoni, va in scena venerdì 20 febbraio alle ore 20,30 al Teatro Gioia "I promessi (non) sposi" con la classe 3EL del Liceo "Gioia", restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari. "I promessi (non) sposi" è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo "Gioia" Cristina Capra e della referente per le attività teatrali Alessandra Tacchini, la 3ELS è stata seguita dalla professoressa Angela Portesi con la disponibilità di tutti gli insegnanti e le insegnanti della classe.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

