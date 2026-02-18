Manzoni ai tempi dei social | al Teatro Gioia va in scena I promessi non sposi
Una storia d’amore. Molti equivoci e un cellulare di troppo. Liberamente, molto liberamente, ispirato ad Alessandro Manzoni, va in scena venerdì 20 febbraio alle ore 20,30 al Teatro Gioia "I promessi (non) sposi" con la classe 3EL del Liceo "Gioia", restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari. "I promessi (non) sposi" è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo "Gioia" Cristina Capra e della referente per le attività teatrali Alessandra Tacchini, la 3ELS è stata seguita dalla professoressa Angela Portesi con la disponibilità di tutti gli insegnanti e le insegnanti della classe.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Lu.Ci.A. a Lecco: come il progetto teatrale rivive “I Promessi Sposi” con Manzoni al centro della scena locale
Leggi anche: Firenze, in scena ‘I promessi sposi’ al teatro LumiéreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Viale Manzoni; Restyling di via Manzoni, parte l'installazione delle basole a 'trama di tessuto'; Chiusura dei plessi Manzoni e Cerini, slitta il confronto in Consiglio. La minoranza: Uno schiaffo alla trasparenza; Ben Pastor e i Promessi Sposi: Chi ha ucciso il perfido Innominato?.
Sabato 21 febbraio alle ore 19:30 il Teatro Ricciardi apre le porte a un appuntamento speciale con il cinema d’autore: la presentazione di La gioia di Nicolangelo Gelormini il regista, in compagnia delle attrici Valeria Golino e Jasmine Trinca. Link per l’ev facebook
Fare le nozze con i fichi secchi è già una mission impossible. Poi se mancano anche i fichi... Domani 7 febbraio alle ore 10 al Teatro Gioia di Piacenza (in videoconferenza) #SalviamoSSN x.com