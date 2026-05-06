Italia Nostra | il programma 2026 per ritrovare il silenzio urbano

Un'organizzazione ha annunciato un programma previsto per il 2026 con l'obiettivo di individuare spazi urbani che possano ridurre la stanchezza mentale causata dall'eccessiva connessione digitale. Si studiano ambienti progettati per migliorare la percezione multisensoriale e favorire il benessere delle persone. La proposta si concentra su aree della città che offrano un momento di quiete e distacco dal rumore e dalla frenesia quotidiana.

? Cosa scoprirai Quali spazi urbani possono contrastare la stanchezza cognitiva da iperconnessione?. Come influisce la percezione multisensoriale degli ambienti sul nostro benessere?. Perché l'abuso dei social media sta aumentando ansia e depressione?. Dove si trovano i luoghi capaci di rigenerare la mente?.? In Breve Presentazione venerdì 8 maggio ore 18 presso Museo Olivetti a Villa Vitrone.. Professore Luigi Maffei dell'Università Vanvitelli analizza il benessere multisensoriale urbano.. Programma focalizzato su parchi, boschi, chiostri e biblioteche per contrastare l'iperconnessione.. Rapporto tra abuso social media e aumento ansia giovanile guida la riflessione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia Nostra: il programma 2026 per ritrovare il silenzio urbano Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Italia Nostra lancia il programma culturale 2026: “I luoghi del silenzio ai tempi dei social”Sarà presentato venerdì 8 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Convegni del Museo Olivetti a Villa Vitrone, il programma delle visite e degli... Il silenzio come nuovo lusso: tre hotel per ritrovare il ritmo del tempoC’è un momento preciso, superata la barriera dell’Adige o risalendo le sponde del Garda, in cui il rumore di fondo della quotidianità inizia a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sagra delle Rose di Maggio: visita al centro storico di Albettone; Soprintendenze, la presidente Pecoraro di Italia Nostra Puglia: No alla soppressione, tutelano il patrimonio; Futuro e ambiente: Italia Nostra interroga i candidati sindaco di Santa Marinella; Radici d'Italia - Borghi della nostra storia - S2026E13 - Cuglieri - Puntata del 28/04/2026 - Video. Italia Nostra, 'imminente il crollo dell'Arco di Diomede nel Gargano'La sezione del Gargano di Italia Nostra, associazione di tutela ambientale e culturale, lancia l'allarme sul pericolo crollo dell'Arco di Diomede, faraglione che si trova a Baia delle Zagare a ... ansa.it #confrontopubblico #italianostra #candidati sindaco #santamarinella #amministrative2026 - facebook.com facebook Italia Nostra partecipa anche quest’anno con la sua menzione speciale a Life After Oil 2026. – (), x.com