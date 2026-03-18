Tre hotel situati tra le sponde dell’Adige e del Garda offrono ai loro ospiti un’esperienza di silenzio e tranquillità, lontano dal caos della vita quotidiana. Questi luoghi sono pensati per chi cerca di ritrovare il ritmo naturale del tempo, lasciando alle spalle lo stress e il brusio urbano. La proposta si basa sull’idea di un lusso legato alla quiete e alla possibilità di rigenerarsi.

C’è un momento preciso, superata la barriera dell’Adige o risalendo le sponde del Garda, in cui il rumore di fondo della quotidianità inizia a sbiadire. Non è solo una questione di chilometri, ma di respiro. In un’epoca che satura ogni spazio vuoto, il vero privilegio non è più possedere, ma sottrarsi: scegliere luoghi che non chiedono nulla, se non di essere abitati con lentezza. Tre alberghi meravigliosi dove trascorrere un weekend “restauratore”, tra panorami mozzafiato, piscine a sfioro, grande cucina e spa “rigeneratrici”. Nel nord est d’Italia, fra il lago Maggiore, Bolzano e la Val Aurina: il Cape of Senses, l’Hotel Castel Hortenberg e l’Olm Hotel. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il silenzio come nuovo lusso: tre hotel per ritrovare il ritmo del tempo

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