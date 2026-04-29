VII Edizione IGFF Return to Human a Montecitorio giovedì 30 aprile

Giovedì 30 aprile, alle 9:30, si terrà la settima edizione dell’Italian Green Film Festival “Return to Human” nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. L’evento si concentrerà sulla proiezione di documentari e film legati a tematiche ambientali, coinvolgendo diversi relatori e spettatori presenti in sala. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della capitale e si svolge in un contesto istituzionale.

ROMA – Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si svolgerà la VII Edizione dell’Italian Green Film Festival “Return to Human”. Si prevede nell’occasione un messaggio da parte del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - VII Edizione IGFF “Return to Human” a Montecitorio giovedì 30 aprile Notizie correlate Montecitorio, giovedì 9 aprile informativa della premier MeloniROMA – Giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 9, nell’Aula di Montecitorio, si terrà l’informativa di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio,... VII edizione congresso di criminologia e scienze forensiIl 30 Maggio 2026, presso MH Florence Hotel di Firenze, si terrà la VII edizione del congresso nazionale di criminologia e scienze forensi,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: VII Edizione IGFF Return to Human – Giovedì alle 9.30 diretta webtv – Messaggio di Mulè; VII Edizione IGFF Return to Human – Giovedì alle 9.30 diretta webtv – Messaggio di Mulè; CAMERA DEI DEPUTATI: IL 7° ITALIAN GREEN FILM FESTIVAL RETURN TO HUMAN IN DIRETTA WEBTV, IL MESSAGGIO DEL VICEPRESIDENTE MULÈ; 1926 - 2026 - Il Quarto Stato di Nenni e Rosselli - Giovedì alle 9 diretta webtv - Saluto di Ascani. VII Edizione IGFF Return to Human a Montecitorio giovedì 30 aprileROMA - Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si svolgerà la VII Edizione dell’Italian Green ... lopinionista.it Roma torna protagonista con Shoulder Experience – III Edizione, uno degli appuntamenti più attesi della chirurgia della spalla: un evento straordinario, ricco di confronto, casi clinici interattivi e approfondimenti sulle principali sfide della shoulder surgery. - facebook.com facebook