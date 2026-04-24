Bagnoli Film Festival la quarta edizione dal 7 al 10 maggio

Dal 7 al 10 maggio si svolge la quarta edizione del Bagnoli Film Festival. L’evento prevede anteprime di film, proiezioni di cinema del reale e un concorso dedicato ai cortometraggi. La manifestazione si tiene nella zona di Bagnoli e coinvolge diversi spazi dedicati alla proiezione e alla discussione cinematografica. La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, propone un programma vario e articolato, con numerosi eventi e proiezioni previste in diverse location del territorio.

Al via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con anteprime, cinema del reale e concorso di corti. Premiato l'esordio alla regia di Massimiliano Gallo. Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, che torna con la quarta edizione dal 7 al 10 maggio al CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. In programma lungometraggi, documentari e cortometraggi, con un doppio turno di proiezione, alle ore 18.00 e alle 20.30. Si parte giovedì 7 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bagnoli Film Festival, la quarta edizione dal 7 al 10 maggio Notizie correlate Leggi anche: Tre settimane di eventi a Torino dedicati alla biodiversità urbana: dal 4 maggio via alla quarta edizione del Festival dal Verde 2026 Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival , in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca . Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bagnoli Film Festival, quarta edizione dal 7 al 10 maggio - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Bagnoli Film Festival: Stories of Change and Community; Il portale del Ticino; I Litfiba pubblicano l’inedito ‘17 Re’ nel cassetto da 40 anni. Bagnoli Film Festival, la rassegna arriva al cinema La Perla: il programma dal 7 al 10 maggioPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da ... ilmattino.it Bagnoli Film Festival, quarta edizione dal 7 al 10 maggioPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, ... napolivillage.com #bagnolifilmfestival - facebook.com facebook