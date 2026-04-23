Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran | Zampolli inviato di Trump invia la richiesta alla Fifa

Un rappresentante dell’ex presidente statunitense ha inviato una richiesta alla Fifa affinché l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali del 2026. La richiesta si basa sul “pedigree” degli Azzurri, anche se la squadra italiana ha subito una sconfitta durante le qualificazioni. La decisione finale sulla partecipazione sarà presa dall’organizzazione internazionale, che dovrà valutare la richiesta e le eventuali implicazioni.

Nonostante la sconfitta sul campo, un posto assicurato ai Mondali per via del “pedigree” degli Azzurri. Al posto di chi? Dell’ Iran, naturalmente. La richiesta è stata avanzata dall’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa. Lo riporta il Financial Times, che ha parlato con Zampolli, secondo cui i quattro campionati del Mondo vinti dall’Italia giustificherebbero lo scambio. Ma c’è di più: il piano fa parte dello “sforzo per riparare i legami fra Trump e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ” dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. “Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran”: Zampolli (inviato di Trump) invia la richiesta alla Fifa Notizie correlate Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con... L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran"L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; L’Italia al Mondiale 2026, la decisione è ufficiale: arriva la conferma definitiva; 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff. Italia ripescata ai Mondiali, colpo di scena Iran: cambia tutto per gli azzurriColpo di scena sull’Iran ai Mondiali 2026: l’annuncio del governo cambia ancora una volta lo scenario, le conseguenze sul possibile ripescaggio dell’Italia. sport.virgilio.it Inviato Trump a Fifa: Italia al posto dell'Iran ai Mondiali. Le newsSecondo quanto riportato dal prestigioso giornale britannico Financial Times l'inviato di Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di rimpiazzare l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di ... sport.sky.it Non c’è assolutamente nulla sull’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali: fonti ufficiali Fifa confermano si lavori solo sull’Iran ai Mondiali fino a prova contraria. Inoltre l’inviato USA Zampolli già prima del Mondiale 2022 aveva fatto richiesta di ripescaggio per l’Italia x.com Il piano segreto dell’ultras trumpiano Zampolli per far fuori l’Iran dai mondiali di calcio, ripuppare dentro l’Italia e ricucire i rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump – il tutto in una sola, utopica mossa – sta già facendo il giro del mondo. I campeoni sono così - facebook.com facebook