La FIFA respinge la richiesta dell'Iran per i Mondiali | lo scenario per il ripescaggio dell'Italia

La FIFA ha deciso di non accogliere la richiesta dell'Iran di disputare le partite dei Mondiali negli Stati Uniti. La presidente del Messico ha comunicato che l'organizzazione ha respinto questa richiesta, senza fornire ulteriori dettagli. La questione riguarda la possibilità di ripescaggio dell’Italia, ma al momento non ci sono novità ufficiali in merito. La decisione della FIFA riguarda esclusivamente le modalità di svolgimento del torneo per le nazionali coinvolte.