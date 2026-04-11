La FIFA respinge la richiesta dell'Iran per i Mondiali | lo scenario per il ripescaggio dell'Italia
La FIFA ha deciso di non accogliere la richiesta dell'Iran di disputare le partite dei Mondiali negli Stati Uniti. La presidente del Messico ha comunicato che l'organizzazione ha respinto questa richiesta, senza fornire ulteriori dettagli. La questione riguarda la possibilità di ripescaggio dell’Italia, ma al momento non ci sono novità ufficiali in merito. La decisione della FIFA riguarda esclusivamente le modalità di svolgimento del torneo per le nazionali coinvolte.
La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è stata respinta. Nello scenario di un eventuale ripescaggio dell'Italia non cambia niente: le chance sono prossime allo zero.🔗 Leggi su Fanpage.it
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