il cinema e la moda attraversano il tempo negli scatti di elisabetta catalano

Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026 Viasaterna dedica i propri spazi di via Leopardi 32 a Elisabetta Catalano. Cinema, Moda e Performance. La mostra, curata da Laura Cherubini in collaborazione con l’Archivio Elisabetta Catalano, riunisce oltre cinquanta opere, in gran parte vintage, delineando il profilo di una fotografa che si è fatta interprete profonda del suo tempo. Nata a Roma nel 1944 e scomparsa nel 2015, Elisabetta Catalano esordisce sul set di 8½ di Federico Fellini, e nei momenti morti, lo fotografa. Da quel momento comincia il suo viaggio nel mondo della pellicola, che le permette di avere uno sguardo documentario su cinema, arte e moda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Elisabetta Catalano a Milano: la retrospettiva tra fotografia, moda e cinema ripercorre un'epoca.

Milano, da Viasaterna una mostra celebra Elisabetta Catalano tra arte, moda e cinema

In ricordo di Aldo, compagno di viaggio e di memorie. foto: Fabio Mauri e Aldo Ponis alla mostra “Fabio Mauri. Opere e Azioni. 1954-1994”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, 1994. Foto: Elisabetta Catalano #archivioelisabettacata facebook