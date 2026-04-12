La mostra Tragicomica fino al 20 settembre al Maxxi di Roma | 300 opere di artisti italiani tra irriverenza e ironia Leggi Amicait

Fino al 20 settembre, il Maxxi di Roma ospita la mostra Tragicomica, che presenta 300 opere di artisti italiani. Tra le opere esposte si trovano la celebre Banana e La nona ora, raffigurante Papa Giovanni Paolo II colpito da un incidente. L'esposizione combina elementi di irriverenza e ironia, offrendo una panoramica di diverse tecniche e stili artistici.

(askanews) – Ci sono la celebre Banana, La nona ora con Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite e il cavallo imbalsamato sospeso al soffitto di Maurizio Cattelan ma anche l’ironica opera di Lucio Fontana che da una parte riporta la scritta “Io sono un santo” e dall’altra “Io sono una carogna” o la “Porta dei critici caricata a dinamite” di Eliseo Mattiacci in Tragicomica, la mostra visitabile al MAXXI fino al 20 settembre di quest’anno. I curatori Andrea Bellini e Francesco Stocchi hanno riunito 300 opere di oltre 130 artisti italiani che dal secondo dopoguerra a oggi hanno riletto la realtà attraverso l’ironia, il registro del tragico e del comico, come ha spiegato la Presidente della Fondazione MAXXI Maria Emanuela Bruni: «Segna un percorso di riscoperta e di riflessione sull’approccio italiano alla vita.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La mostra Tragicomica, fino al 20 settembre al Maxxi di Roma: 300 opere di artisti italiani tra irriverenza e ironia. Leggi Amica.it

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