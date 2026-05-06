Italia bersaglio! L’avvertimento dei russi | tensione alle stelle

Da thesocialpost.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un clima di tensione culturale e politica ha accompagnato l’apertura di uno degli spazi più osservati della scena artistica internazionale. Tra dichiarazioni ufficiali e proteste in strada, la giornata veneziana si è trasformata in un punto di incontro – e scontro – tra diplomazia, arte e attivismo. La manifestazione, da sempre simbolo di dialogo tra Paesi e linguaggi creativi, si è così trovata al centro di una dinamica più ampia, dove la cultura diventa terreno di confronto tra visioni opposte. Da una parte le istituzioni, dall’altra i movimenti di protesta, in un contesto segnato da equilibri internazionali delicati. Leggi anche: Biennale di Venezia: tornano Russia e Israele, il debutto del Qatar Le parole dell’ambasciatore russo Paramonov.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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