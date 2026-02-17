Strappata la foto di Mattarella l’Italia convoca l’ambasciatore | tensione alle stelle

Una manifestazione di protesta ha causato il danneggiamento della foto di Mattarella, spingendo l’Italia a convocare l’ambasciatore. L’episodio si è verificato in un’aula parlamentare già infiammata da tensioni politiche, e il gesto ha fatto salire ulteriormente la tensione tra le istituzioni. Un momento che ha lasciato il segno, con una foto strappata che ha fatto il giro dei media nazionali.

Succede tutto in pochi secondi, ma l'effetto è di quelli che restano addosso. In un'aula parlamentare già rovente, una frase tagliente, un gesto plateale e una foto ridotta a brandelli diventano il simbolo di uno scontro che va ben oltre la propaganda. E che, questa volta, chiama in causa anche l'Italia. Perché quando la politica smette di parlare e comincia a "fare scena", il messaggio arriva dritto, senza filtri. E in un momento in cui i rapporti tra Teheran e l'Europa sono già pieni di nervi scoperti, quel gesto in diretta finisce per trasformarsi in un caso diplomatico. Il presidente Sergio Mattarella ha subito un atto di vandalismo in Parlamento a Teheran, quando un deputato iraniano ha strappato la sua foto insieme a quelle di altri leader europei. E' accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di convocare l'ambasciatore dell'Iran.