Zampolli insiste | Il Mondiale senza l’Italia è una cosa triste

Paolo Zampolli, noto come inviato personale di Trump e ambasciatore privato del presidente degli Stati Uniti, è al centro dell’attenzione in queste ore. Recentemente ha commentato con entusiasmo l’assenza dell’Italia dal Mondiale, definendola una situazione triste. La sua figura ha attirato l’attenzione dei media, mentre le sue dichiarazioni sono state riportate da diverse testate. La sua presenza pubblica è diventata un punto di riferimento nel dibattito attuale.

Paolo Zampolli, l’inviato personale di Trump, l’ambasciatore privato del titolare della Casa Bianca, è il grande protagonista di questi giorni. È lui che ha formalizzato la proposta (lui la chiama suggerimento) di ripescare l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran. In Italia c’è stata una sollevazione di indignazione istituzionale: il paese del condono e dei patti fiscali, non accetta che l’Italia possa essere riammessa per motivi diciamo politici. Le frasi ridicole del sistema politico-calcistico italiano le trovate qua. A fine intervista Zampolli dice la sua anche sulla corsa alla Figc: “Per fortuna è andato via Gravina. Chi vorrei al suo posto? Che domande: Paolo Maldini” Oggi sul Giornale Hoara Borselli intervista Zampolli che insiste: «La mia idea? Semplicissima.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zampolli insiste: “Il Mondiale senza l’Italia è una cosa triste” Notizie correlate Rakitic consiglia l’Italia: «Inconcepibile un Mondiale senza Azzurri, ecco cosa farei». Poi svela il retroscena sulla Juve e sull’InterGila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff?... Leggi anche: Italia ai Mondiali, la mossa di Zampolli e il ruolo di Trump: cosa sta succedendo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Italia al Mondiale al posto dell’Iran: il piano suggerito a Trump per riavvicinare Meloni; Paolo Zampolli a La Sicilia: Nessun legame con la politica: sono italiano, sarebbe stato un sogno vedere la Nazionale negli Usa; Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; Non è politica, è il sogno di un tifoso: la verità di Zampolli sul piano per ripescare l'Italia al Mondiale. Zampolli insiste: Il Mondiale senza l’Italia è una cosa tristeZampolli, l'uomo di Trump, insiste sull'Italia ripescata al Mondiale: Ci sono dei precedenti in altri tornei. Basta usare il buonsenso ... ilnapolista.it Non è politica, è il sogno di un tifoso: la verità di Zampolli sul piano per ripescare l'Italia al MondialeL'inviato speciale di Trump in esclusiva per La Sicilia ha chiarito a scanso di equivoci la sua richiesta alla FIFA per la Coppa 2026: nessuna mossa diplomatica, ma il desiderio di regalare la Naziona ... lasicilia.it “L’inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali del 2026.” Qui la questione è semplice: se la politica decide chi deve andare ai Mondiali, quello non è più calcio La notizia è questa, senza giri di p - facebook.com facebook