Follonica | cade albero sulla pista ciclabile vicino al campo sportivo foto

Un pino di grandi dimensioni è caduto questa mattina sulla pista ciclabile vicino al campo sportivo di Follonica, causando blocco temporaneo del percorso. La causa del cedimento è attribuibile alle radici indebolite dalle recenti piogge intense. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma la strada rimane chiusa fino a ulteriori verifiche. La scena rimane sotto osservazione.

FOLLONICA – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina, 24 febbraio 2026, a Follonica, nella zona nord della città al campo sportivo, per la caduta di un pino di grandi dimensioni sulla pista ciclabile. La pianta, cadendo, ha interessato anche parte della recinzione dell'impianto sportivo e un palo dell'illuminazione pubblica, causando danni strutturali. Fortunatamente Non slnon risultano persone ferite. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione dell'albero.