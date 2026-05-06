Una famiglia brasiliana chiede il rilascio di Thiago Ávila, detenuto in Israele, per poter organizzare il funerale di un familiare scomparso. Il governo brasiliano ha definito ingiustificabile la detenzione, chiedendo la liberazione dell'uomo. Restano da capire quali procedure permetteranno alla famiglia di ottenere il permesso per il funerale e quali sono le motivazioni ufficiali dietro questa richiesta.

? Cosa scoprirai Come potrà la famiglia ottenere il permesso per il funerale?. Perché il governo brasiliano ha definito ingiustificabile la detenzione?. Cosa è successo durante l'intercettazione della Flotilla vicino alla Grecia?. Chi deciderà sulla richiesta di rilascio prima dell'11 maggio?.? In Breve Detenzione prolungata per Thiago Ávila e Saif Abu Keshek fino all'11 maggio.. Lula da Silva sollecita il rilascio degli attivisti fermati il 29 aprile.. Intercettazione imbarcazione Flotilla Global Sumud in acque internazionali vicino alla Grecia.. Famiglia chiede rilascio temporaneo per funerali di Teresa Regina de Ávila e Silva.. Teresa Regina de Ávila e Silva è deceduta, costringendo la famiglia dell’attivista Thiago Ávila a richiedere alle autorità israeliane un rilascio temporaneo per permettere la partecipazione ai funerali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele, la famiglia chiede il rilascio di Thiago Ávila per il lutto

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