Nella giornata di ieri, il tribunale di Ashkelon ha deciso di prolungare fino a domenica la custodia di due attivisti coinvolti nella Sumud Global Flotilla, arrestati a fine aprile in acque internazionali vicino a Creta. Nel frattempo, si è saputo che la madre di uno dei due è deceduta in Brasile. È stato inoltre richiesto un rilascio temporaneo per uno di loro.

Nella giornata di ieri, il tribunale di Ashkelon ha prorogato fino a domenica la detenzione di Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Sumud Global Flotilla che sono stati fermati alla fine di aprile con un’operazione condotta in acque internazionali al largo di Creta. I due si trovano attualmente detenuti in Israele, perché sono sospettati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un' organizzazione terroristica e di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica. Per loro si è mobilitata la comunità internazionale, tanto più ora che dal Brasile è arrivata la notizia della morte di Teresa Regina de Avila e Silva, madre dell'attivista brasiliano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, morta in Brasile la madre di Thiago Avila: chiesto il rilascio temporaneo

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