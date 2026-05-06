Elezioni a Faenza Isola traccia la rotta sulla sanità | Per noi è un diritto ora è il tempo degli investimenti

Durante le recenti elezioni a Faenza, il candidato ha evidenziato l'importanza della sanità pubblica, affermando che si tratta di un diritto da tutelare con investimenti concreti. Ha sottolineato la necessità di mantenere il sistema sanitario come servizio pubblico, opponendosi a possibili spinte verso la privatizzazione. Le sue parole si sono concentrate sulla richiesta di azioni immediate per rafforzare il settore sanitario locale.

Difesa della sanità pubblica come pilastro costituzionale contro il rischio di una deriva verso la privatizzazione. Questo il cuore del messaggio lanciato sabato scorso da Massimo Isola, che ha presentato la propria visione politica in tema di sanità. Accompagnato dai candidati Marco Bianchedi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Mussini traccia la rotta: “Tre finali davanti a noi, conta solo il gruppo”Tempo di lettura: 2 minutiIl successo di Mestre ha riportato il sereno in casa Unicusano Avellino Basket, ma la tensione agonistica resta altissima. Faenza verso le elezioni: Massimo Isola presenta la coalizione, "un campo ancora più largo per il futuro della città"Coalizione ampia e programma incentrato su ricostruzione, sanità e sviluppo: Isola punta su unità e innovazione per guidare Faenza nelle sfide future... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieri; Elezioni, domenica 3 maggio Elly Schlein a Faenza per sostenere Massimo Isola; Elezioni a Faenza, Isola traccia la rotta sulla sanità: Per noi è un diritto, ora è il tempo degli investimenti; Faenza. Elly Schlein suona la carica per la ricandidatura di Massimo Isola: Non pensa mai a sé, ma sempre alla sua comunità. Elezioni. Schlein a Faenza per sostenere Isola: Investire in prevenzione per la sicurezza del territorioDoppia tappa per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in provincia di Ravenna, prima a Cervia, poi a Faenza, dove i cittadini sono chiamati a rieleggere il sindaco. Sostegno a Mirko Bosc ... ravennawebtv.it Faenza. Elly Schlein suona la carica per la ricandidatura di Massimo Isola: Non pensa mai a sé, ma sempre alla sua comunitàTante persone in piazza a Faenza per il candidato sindaco Massimo Isola e Elly Schlein, in vista delle elezioni amministrative di fine maggio ... ravennanotizie.it Elezioni 2026, Russo: “Il mio progetto per Messina” VIDEO La candidata del centrosinistra punta su "sviluppo sostenibile, equità sociale, salvaguardia ambientale e una svolta nel lavoro per frenare la fuga dei cervelli"... - facebook.com facebook Elezioni a Quartu, Milia in campo con nove liste: «La rinascita della città non si deve fermare» x.com